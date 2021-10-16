Учредители издания Republic и информационного агентства «Росбалт» пополнили список СМИ – иностранных агентов. Минюст накануне вновь расширил реестр. Теперь в нем 88 изданий, журналистов и правозащитников. По закону для попадания в этот список редакции достаточно получить хотя бы один перевод от иностранного юридического лица или гражданина. Руководство обоих изданий утверждают, что не получали средств из-за рубежа.
2021-10-16T05:05:46+03:00
2021-10-16T05:05:46+03:00
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05:05, 16 октября 2021
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