Учредители издания Republic и информационного агентства «Росбалт» пополнили список СМИ – иностранных агентов. Минюст накануне вновь расширил реестр. Теперь в нем 88 изданий, журналистов и правозащитников. По закону для попадания в этот список редакции достаточно получить хотя бы один перевод от иностранного юридического лица или гражданина. Руководство обоих изданий утверждают, что не получали средств из-за рубежа.