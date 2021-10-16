В Москве на следующей неделе может выпасть первый снег. По данным Гидрометцентра, такая вероятность есть во вторник, 19 октября. Снег ожидается в утренние часы, поскольку ночью температура может опуститься до отрицательных значений – минус 2-4 градуса. Синоптики отмечают, что это будут небольшие осадки, речь о снегопадах пока не идет, передает ТАСС. Повышение температуры, предварительно, ожидается в четверг.
2021-10-16T04:11:35+03:00
2021-10-16T04:11:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2920314-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:11, 16 октября 2021
Загрузка комментариев...