МВД и Минтранс предложили внести в ПДД изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности

МВД и министерство транспорта России предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это следует из проекта постановления правительства, на которое ссылается РИА Новости. В частности, предлагается, чтобы максимальная скорость была не более 25 км/ч, а масса таких устройств не более 35 килограммов. Кроме того, предлагается установить определенные правила передвижения по пешеходным зонам и проезжей части.