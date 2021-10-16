МВД и Минтранс предложили внести в ПДД изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности

МВД и министерство транспорта России предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это следует из проекта постановления правительства, на которое ссылается РИА Новости. В частности, предлагается, чтобы максимальная скорость была не более 25 км/ч, а масса таких устройств не более 35 килограммов. Кроме того, предлагается установить определенные правила передвижения по пешеходным зонам и проезжей части.
2021-10-16T04:10:58+03:00
2021-10-16T04:10:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 16 октября 2021
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