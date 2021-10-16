«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кандагаре. Два террориста-смертника совершили атаки в разных частях здания, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление запрещенной в России террористической группировки.

Взрыв произошел накануне днем. Его, как рассказал РИА Новости местный источник, устроили три террориста-смертника, еще один открыл стрельбу у мечети. По данным собеседника агентства, погибли свыше 40 человек.