Пожар произошел на территории владикавказской колонии, где взбунтовались заключенные. Его удалось потушить, сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, который встретился с осужденными. Он отметил, что на данный момент ситуация в исправительном учреждении стабильная, пострадавших нет, говорится в Telegram-канале национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон». Осуждённые озвучили свои требования омбудсмену. Он передал их в оперативный штаб, тот решает, как нормализовать ситуацию. По словам уполномоченного, штурм ― крайняя мера, речи о ней пока не идёт.

Ранее сообщалось, что накануне несколько сотен заключенных, по неофициальным данным, около 600 человек, устроили беспорядки в исправительной колонии №1 во Владикавказе.

По версии ФСИН, во время обыска двое заключенных в штрафном изоляторе «отказались подчиниться законным требованиям сотрудников» и спровоцировали других осужденных устроить массовые беспорядки.

Между тем, издание Mash передает со ссылкой на родственников заключенных, что причиной стали ужесточения режима содержания в колонии и насилие в отношении заключенных. Один из них еще в четверг зашил себе рот нитками.

По данным телеграм-канала «Новости Владикавказа», есть пострадавшие.