Пожар произошел на территории владикавказской колонии, где взбунтовались заключенные. Его удалось потушить, сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, который встретился с осужденными. Он отметил, что на данный момент ситуация в исправительном учреждении стабильная, пострадавших нет, говорится в Telegram-канале национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон». Осуждённые озвучили свои требования омбудсмену. Он передал их в оперативный штаб, тот решает, как нормализовать ситуацию. По словам уполномоченного, штурм ― крайняя мера, речи о ней пока не идёт.
Ранее сообщалось, что накануне несколько сотен заключенных, по неофициальным данным, около 600 человек, устроили беспорядки в исправительной колонии №1 во Владикавказе.
По версии ФСИН, во время обыска двое заключенных в штрафном изоляторе «отказались подчиниться законным требованиям сотрудников» и спровоцировали других осужденных устроить массовые беспорядки.
Между тем, издание Mash передает со ссылкой на родственников заключенных, что причиной стали ужесточения режима содержания в колонии и насилие в отношении заключенных. Один из них еще в четверг зашил себе рот нитками.
По данным телеграм-канала «Новости Владикавказа», есть пострадавшие.
Пожар произошел на территории владикавказской колонии, где взбунтовались заключенные
Пожар произошел на территории владикавказской колонии, где взбунтовались заключенные. Его удалось потушить, сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, который встретился с осужденными. Он отметил, что на данный момент ситуация в исправительном учреждении стабильная, пострадавших нет, говорится в Telegram-канале национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон». Осуждённые озвучили свои требования омбудсмену. Он передал их в оперативный штаб, тот решает, как нормализовать ситуацию. По словам уполномоченного, штурм ― крайняя мера, речи о ней пока не идёт.