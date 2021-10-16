Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» успешную пристыковался к главному модулю китайской орбитальной станции. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР. По его данным, космический аппарат с тремя космонавтами на борту выполнил эту задачу примерно через семь часов после запуска. Он состоялся минувшим вечером с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Экипаж должен пробыть на станции шесть месяцев. За это время планируется выполнить два-три выхода в открытый космос, а

также провести ряд научных экспериментов.