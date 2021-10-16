Полиция Лондона назвала терактом убийство британского депутата Дэвида Эймесса. Об этом сообщает РИА Новости. Члена Консервативной партии несколько раз ударили ножом во время встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си в графстве Эссекс. Как передает BBC News, медики пытались оказать ему помощь, но безуспешно. Задержан 25-летний подозреваемый, у которого при себе нашли нож. О его мотивах не сообщается. Дэвид Эмесс был членом британского парламента с 1983 года. За почти 40 лет службы он стал известен своими кампаниями против абортов и по вопросам защиты животных.