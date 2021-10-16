Сербию не устраивает предложенная Россией стоимость газа. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, Москва предложила формулу, согласно которой тысяча кубометров газа будет стоить с нового года 790 долларов. Белград настаивает на 510, отмечая, что и это не может оплачивать. По нынешнему контракту Сербия получает голубое топливо из России по 270 долларов за тысячу кубометров, договор истекает в конце года. Вучич отметил в эфире канала «ТВ Прва», что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным 25 ноября будет иметь решающее значение для контракта.
2021-10-16T03:09:02+03:00
2021-10-16T03:09:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 16 октября 2021
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