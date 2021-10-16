Главред «КП» Владимир Сунгоркин: российские силовики отправили журналиста издания Геннадия Можейко из Москвы в Минск

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал, что российские силовики отправили журналиста издания Геннадия Можейко из Москвы в Минск, где его задержали. По словам главреда, в аэропорту «Шереметьево», откуда Можейко собирался лететь в Варшаву, ему сказали, что он числится в списках нежелательных персон и потребовали, чтобы он вернулся в Белоруссию. Как сказал в интервью RTVI Сунгоркин, силовики посадили журналиста в самолет до Минска, а там его встретили сотрудники КГБ. Сейчас, по данным «Комсомолки», Можейко находится на карантине в СИЗО города Жодино, к нему не пускают родственников и адвоката, передачи для него запрещены.

О задержании Можейко стало известно в начале октября. Власти Белоруссии утверждают, что его задержали в минском аэропорту, а в России его пребывание сочли «нежелательным» задолго до этого. На родине журналиста обвиняют в оскорблении представителя власти и разжигании социальной вражды из-за статьи о программисте, который застрелил сотрудника КГБ, и был убит ответным огнем. После ареста своего сотрудника «Комсомольская правда» закрыла представительство в Белоруссии.