Инцидент с потерей ориентации МКС не отразится на возвращении «Союза МС-18». Отстыковка и спуск орбиты планируется в прежние сроки, сообщили ТАСС в НАСА. Корабль с российским киноэкипажем на борту должен вернуться на Землю в ночь на воскресенье.

Станция потеряла ориентацию в пространстве накануне при тестировании двигателей «Союза». Это продолжалось полчаса. Затем ориентацию восстановили с помощью двигателей российского

сегмента. В «Роскосмосе» отметили, что ситуация не угрожала экипажу и МКС. НАСА и «Роскосмос» совместно работают над выяснением причин происшествия. Ранее сообщалось, что основной версией считается «некорректная наземная процедура».