Французский судебный следователь прекратил расследование по жалобе Алексея и Олега Навальных в отношении «Ив Роше»

Французский судебный следователь прекратил расследование по жалобе Алексея и Олега Навальных в отношении компании «Ив Роше». Об этом сообщают издания Challenges и Le Telegramme. По их данным, решение было принято 11 октября по ходатайству прокуратуры. Защита сообщила о намерении подать апелляцию.

Братья Навальные в 2018 году обвинили Брюно Лепру, бывшего директора «Ив Роше Восток» ― российского филиала косметической компании — в «заведомо ложном доносе», из-за которого в России против них было возбуждено уголовное дело. В заявлении Лепру говорилось о возможном ущербе, нанесенном «Ив Роше Восток» из-за сотрудничества с транспортной компанией Навальных «Главподписка». Незадолго до вынесения приговора группа «Ив Роше» заявила, что не понесла ущерба от этого сотрудничества. Олега Навального по этому делу приговорили к 3,5 годам колонии, Алексея Навального ― к такому же сроку условно. В феврале этого года Симоновский суд Москвы заменил условный срок реальным. Европейский суд по правам человека признал судебные решения по делу незаконными.