Министерство юстиции вновь расширило реестр СМИ — «иностранных агентов». В него внесены учредители сетевых изданий Republic и «Росбалт». Главный редактор Republic Дмитрий Колезев заявил, что у издания «нет иностранного финансирования — оно существует исключительно за счет денег подписчиков». «Росбалт» также не получал никаких средств из-за рубежа, сказала «Русской службе Би-би-си» гендиректор ресурса Лариса Афонина.