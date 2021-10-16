Министерство юстиции вновь расширило реестр СМИ — «иностранных агентов». В него внесены учредители сетевых изданий Republic и «Росбалт». Главный редактор Republic Дмитрий Колезев заявил, что у издания «нет иностранного финансирования — оно существует исключительно за счет денег подписчиков». «Росбалт» также не получал никаких средств из-за рубежа, сказала «Русской службе Би-би-си» гендиректор ресурса Лариса Афонина.
2021-10-16T02:08:26+03:00
2021-10-16T02:08:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 16 октября 2021
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