Пострадавших в ходе беспорядков в колонии Владикавказа, по данным омбудсмена Северной Осетии, нет

Пострадавших в ходе беспорядков во владикавказской колонии, по данным уполномоченного по правам человека в Северной Осетии, нет. Оперативный штаб работает над урегулированием ситуации, сказал «Интерфаксу» Тамерлан Цгоев, который встретился с осужденными. Он отметил, что переговоры прошли адекватно, но конкретных решений пока нет.

Вместе с тем, источник агентства сообщил, что родственники неоднократно пытались попасть за оцепление вокруг исправительного учреждения, где произошел бунт. Звучали предложения, сформировать из них группу и дать возможность убедиться, что с их близкими все в порядке. Однако в целях безопасности пока такой вариант не рассматривается.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №1 во Владикавказе произошли беспорядки, туда стянуты дополнительные силы для подавления бунта.