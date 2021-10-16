Королева Великобритании Елизавета II решила полностью отказаться от алкоголя. Как пишет газета «Дейли телеграф», к этому 95-ти летнего монарха подтолкнули рекомендации врачей и желание встретить так называемый платиновый юбилей (т.е.70 лет) пребывания на троне в наилучшей форме. Ссылаясь на информированные источники при дворе, издание отмечает, что медицинские рекомендации не связаны с каким-либо заболеванием и были даны «в порядке предосторожности». Последнее слово в этом вопросе оставалось за Ее Величеством.

По данным британских СМИ, Елизавета II иногда позволяла себя рюмку по вечерам и могла выпить сухой мартини перед обедом.