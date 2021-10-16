В Вашингтоне отвергают заявление российских коллег о попытке американского эсминца нарушить государственную границу. Корабль действовал в соответствии с международным правом и обычаями, сказано в релизе Тихоокеанского флота ВМС США. Военные добавили, что США продолжат «летать, плавать и действовать» там, где это позволяет международное право.

Накануне Министерство обороны России вызвало военного атташе США, обвинив американский эсминец Chafee в попытке нарушить морскую границу России в Японском море. Офицеру было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца, который был оттеснен российским военным кораблем.