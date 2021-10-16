В России начали испытания платформы для вакцин, защищающих сразу от нескольких вирусов. Сейчас проходят доклинические исследования на обезьянах, сообщил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, смысл этой технологии в том, чтобы сразу защищать от различных штаммов одного возбудителя или от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции. Возможно совмещение различных антигенов вирусов гриппа и коронавируса.