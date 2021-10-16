Дополнительные силы стянуты к исправительной колонии №1 во Владикавказе, где произошел бунт. Практически все правоохранительные органы подняты по тревоге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, ситуация пока не взята под контроль. Собеседник агентства пояснил, что прорабатываются различные варианты стабилизации ситуации, в том числе и силовой. В то же время РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб передает, что волнения в колонии уже подавлены. В управлении ФСИН по Северной Осетии рассказали, что беспорядки в ИК-1, где отбывают наказание неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, спровоцировали двое осужденных в ШИЗО во время плановых обысков. Поддавшись на провокацию, другие заключенные учинили погром, начали ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры.

Некоторые близкие приехали к исправительному учреждению. Они рассказали Интерфаксу, что в последние несколько месяцев условия содержания в колонии изменились в худшую сторону. Это касается и режима, и проверок, и условий передач, и свиданий. Кроме того, собеседники агентства предполагают, что беспорядки могли стать последствием конфликта между заключенными.

По данным «Новостей Владикавказа», в результате конфликта есть пострадавшие. К колонии подъехала машина скорой помощи. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что сообщения о начавшемся бунте поступили на заработавшую накануне горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы при ОНК.