Бунт в колонии Владикавказа по предварительным данным будет расследовать СК

Его устроили накануне вечером несколько сотен осужденных. Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников утверждает, что к стенам оцепленной колонии помимо ОМОНа съезжаются родственники заключенных и представители СМИ.

Бунт устроили, по версии ФСИН, двое осужденных за тяжкие преступления из-за несогласия с законными обысками. По другой информации – из-за условий содержания. Источники телеграм-канала Mash указывают, что бунт в ИК № 1 назревал последние несколько дней – еще накануне один из осужденных зашил себе нитками рот и попытался объявить голодовку.