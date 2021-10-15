Во Франции прошли траурные мероприятия в память об убитом учителе Самюэле Пати. На стене здания Министерства образования открыли мемориальную доску. Год назад под Парижем ему отрезал голову выходец из Чечни, оскорбившийся тем, что Пати якобы показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Юношу застрелила французская полиция, Пати посмертно сделали кавалером ордена Почетного Легиона.

Впоследствии выяснилось, что девушка, рассказавшая убийце о якобы карикатурах на уроке на том уроке даже не присутствовала.