Китай успешно вывел на орбиту свой корабль Шэньчжоу-13 с тремя космонавтами на борту. Он стартовал несколько часов назад с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу к строящейся национальной космической станции КНР.

Ожидается, что стыковка с модулями создаваемой на орбите станции Тяньхэ пройдет в ближайшее время.