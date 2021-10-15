Доллар падает к биткоину и российскому рублю. Стоимость единицы криптовалюты впервые с апреля превысила 60 тысяч долларов, свидетельствуют данные сайта Coindesk. С начала текущей торговой сессии курс криптовалюты вырос уже почти на 5% и сейчас находится вблизи исторических максимумов.

В то же время на торгах Мосбиржи доллар впервые за полтора года подешевел до менее чем 71 рубля.