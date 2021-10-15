Сообщения о бунте в колонии Владикавказа поступили на горячую линию для звонков о пытках в российских тюрьмах

Сообщения о бунте в колонии Владикавказа поступили на только что заработавшую горячую линию для звонков о пытках в российских тюрьмах, объявил секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. По его словам, к стенам оцепленной колонии съезжаются родственники заключенных, на месте также помимо силовиков работают представители СМИ.

Бунт устроили несколько сотен заключенных, на подавление стягивают ОМОН и других силовиков. По словам источников Mash, бунт в ИК № 1 назревал последние несколько дней, и сотрудники УФСИН были к нему готовы. По предварительным данным, накануне один из осужденных зашил себе нитками рот и попытался объявить голодовку.