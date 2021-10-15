Ксения Собчак обратилась в Росгвардию в связи со слежкой и угрозами в свой адрес после смертельного ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что обратилась в Росгвардию в связи со слежкой и угрозами в свой адрес после смертельного ДТП в Сочи. По словам Собчак, неизвестные следят за ней на машине, она также получает прямые угрозы в адрес себя и своей семьи. В Росгвардии ей, по ее словам, посоветовали написать заявление в полицию.

В прошлые выходные машина, арендованная Собчак выехала на встречную полосу в Краснодарском крае и врезалась в другую машину. Там погибла одна женщина. Собчак отделалась относительно легкими травмами – сама она не сидела за рулем, водитель ее машины признал вину, с него взяли подписку о невыезде.