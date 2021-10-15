В Иркутской области обязали привиться от COVID-19 всех жителей старше 60 лет и представителей определенных профессий

В Иркутской области обязали привиться от коронавируса всех жителей старше 60 лет, а также представителей определенных профессий. Это первый регион, который сделал вакцинацию обязательной по возрасту – уже около половины субъектов федерации вводили требование, но не для всех пожилых, а только для работников сферы обслуживания и других областей, в которых сотрудники контактируют с большим количеством людей.

Вчера также стало известно, что власти Башкирии первыми в стране начнут штрафовать непривитых граждан.