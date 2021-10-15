Аффилированное с государством агентство Росбалт и интернет-издание Republic попали в реестр СМИ-иноагентов. Главред «Росбалта» Николай Ульянов также рассказал РБК, что о внесении в реестр узнал от корреспондентов, которые увидели сообщение в новостях. Он не согласен со статусом, считает его недоразумением, запросил разъяснений от Минюста и будет принимать решение, когда с ними ознакомится.

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале написал, что у Republic нет иностранного финансирования, он существует исключительно за счет денег подписчиков.

В общей сложности в реестре уже около 90 юридических и физических лиц.