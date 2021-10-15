Убийца британского депутата Дэвида Амесса, по данным спецслужб, оказался выходцем из Сомали

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что глубоко шокирован убийством депутата правящей Консервативной партии Дэвида Амесса: «Дэвид был человеком, который страстно верил в эту страну и в ее будущее. Мы потеряли превосходного госслужащего. Мои мысли сейчас с его семьей, я выражаю глубочайшие соболезнования его супруге и детям. Это злодейское нападение шокирует — прямо в церкви, на человека, который посвятил 40 лет служению жителям Эссекса и всего Соединенного Королевства. Все, кто знали его, могут подтвердить, что это был один из самых чутких и человечных людей в нашей политике».

Амесс умер от ножевых ранений, нанесенных ему 25-летним мужчиной, который был задержан на месте.