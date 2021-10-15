«Левада-центр», признанный иноагентом, выяснил, сколько россиян выступают против равных прав для ЛГБТ

Пресс-секретарь Денис Леван «Левада-центра» сообщил «Эху», что сентябрьский опрос показал рост толерантности россиян по отношению к ЛГБТ. В целом, молодежь более расположена к тому, чтобы представители ЛГБТ имели те же права, что и остальные, а люди постарше, в основном, против, показывают данные опроса.
2021-10-15T22:17:57+03:00
2021-10-15T22:17:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:17, 15 октября 2021
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