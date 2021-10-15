Список иностранных агентов пополнился еще двумя российскими медиа

Министерство юстиции включило в него агентство «Росбалт» и издание Republic.

На сайте ведомства указывается, что решение принято во исполнение российского законодательства. В реестр попало общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Медиа», которое полностью принадлежит Наталье Синдеевой — генеральному директору телеканала «Дождь», признанного иностранным агентом ранее. Юридическое лицо «Диджитал Медиа» работает под брендом Republic. Еще одним фигурантом списка стало Акционерное общество «РС-Балт» и агентство «Росбалт». Глава Republic Дмитрий Колезев своем телеграм-канале написал, что никакого иностранного финансирования у его издания нет и оно существует на деньги подписчиков. Он не боится, что спонсоры отвернуться от Republic в надежде, что аудитория не только сохранит лояльность, но и увеличит ее.

По данным «Симилиар Веб» количество посетителей «Росбалта» приближается в 8 миллионам, тогда как Republic имеет аудиторию почти в 800 тысяч.