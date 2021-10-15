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22:02, 15 октября 2021

Во Владикавказе взбунтовались заключенные одной из колоний

Во Владикавказе взбунтовались заключенные одной из колоний, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник среди местных силовиков.
Предположительно речь идет об ИК-1. По данным ТАСС, бунт начали около 200 заключенных, телеграм-канал Baza пишет о 600. Причиной конфликта стали требования администрации к осужденным в связи с правилами внутреннего распорядка. Те разбили камеры и внутренние двери.
Сейчас их заблокировали. Спецназ готовится к штурму, на место подогнали машины скорой помощи. По данным телеграм-канала 112, уже есть пострадавшие.


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