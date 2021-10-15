Во Владикавказе взбунтовались заключенные одной из колоний, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник среди местных силовиков.

Предположительно речь идет об ИК-1. По данным ТАСС, бунт начали около 200 заключенных, телеграм-канал Baza пишет о 600. Причиной конфликта стали требования администрации к осужденным в связи с правилами внутреннего распорядка. Те разбили камеры и внутренние двери.

Сейчас их заблокировали. Спецназ готовится к штурму, на место подогнали машины скорой помощи. По данным телеграм-канала 112, уже есть пострадавшие.