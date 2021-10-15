33-летний британец Гарри Поттер продал редкий экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» за 30 тыс. фунтов

33-летний британец по имени Гарри Поттер продал редкий экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» почти за 30 тысяч фунтов. Раритетный фолиант ушел с интернет-аукциона. Бывший владелец получил его в подарок от отца в год выхода книги – в 1997.
2021-10-15T21:34:55+03:00
2021-10-15T21:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 15 октября 2021
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