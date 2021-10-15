Россия заняла четвертое место в мире по удаленным видео в TikTok

С апреля по июнь 2021 года за нарушение правил соцсети удалили почти 5 млн видеороликов в России. Это на четверть больше, чем в первом квартале. Впереди лишь Бразилия, Пакистан и США.

Больше всего нарушений связано с безопасностью несовершеннолетних — 41%. Почти 21% нарушений попал в категорию «нелегальные действия и регламентированные товары», 14% — «нагота и сексуальная активность взрослых», 8% — «жестокость и шокирующий контент».