Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве 18 октября

Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве с понедельника, 18 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Люди, которые прошли тестирование в ГУМе, рассказали в эфире телеканала Москва-24 , что это очень удобная процедура. С 11 октября в ГУМе экспресс-тестирование на COVID-19 сделали 876 человек, из них у 33 человек тест дал положительный результат.