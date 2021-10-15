Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов юрлица информагентства «Росбалт» и сетевого издания Republic (его учредителями выступают известные как основатели канала «Дождь» Александр Винокуров и Наталья Синдеева). В своем Telegram-канале главный редактор Republic Дмитрий Колезев заявил, что «разумеется, у Republic нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков.

В общей сложности в реестре уже около 90 юридических и физических лиц. За недавнее время к ним добавились телеканал «Дождь», интернет-издания «Медуза», «Медиазона», The Insider, «Важные истории» и другие.