В Берлине около 50 человек арестованы в ходе полицейской спецоперации по расселению нелегального сквота. Правоохранители штурмовали заброшенный дом за забором на улице Кепеникер-штрассе в восточном районе Фридрихсхайн. Сквоттеры забрасывали полицию камнями и бутылками, та отбивалась газовым баллончиком.

Сквоттеры в Восточном Берлине – распространенное явление и серьезная проблема, так как после объединения Германии там осталось много заброшенных зданий, недвижимость дорожает одними из самых быстрых в мире темпов, а закон долгое время не позволял привлекать к ответственности за самовольный захват брошенных зданий.