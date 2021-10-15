В Карелии исключили из списка экстремистов Росфинмониторинга жительницу Медвежьегорска Екатерину Муранову. В этом реестре она пробыла более двух лет, из-за чего оказалась лишена средств к существованию и не могла даже купить лекарства своему больному ребенку. Ранее Муранова периодически писала на своей странице в Facebook, что у нее проблемы с деньгами, просила неравнодушных людей перевести деньги на карту своей матери.

Осудили Муранову в конце 2019-го из-за комментария в соцсети «Вконтакте» о взрыве в Архангельском управлении ФСБ.