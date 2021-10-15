Президент Владимир Путин поучаствовал во Всероссийской переписи населения, стартовавшей сегодня. На вопросы анкеты он ответил со своего компьютера в Кремле. После этого глава государства записал обращение к гражданам с призывом тоже переписаться. Мероприятие стартовало с задержкой в год из-за пандемии. Ожидается, что оно продлится до 20 декабря.

Перепись проводится, в том числе, и в Крыму, что уже вызвало претензии со стороны Украины и Евросоюза. Научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов сказал в эфире «Эха», что участие Запада в российско-украинском конфликте будет «дистанционным»: «Европа и Америка готовы оказать Киеву всяческую устную поддержку. Оральную от слова «орать». Но никто воевать за Украину и вместо Украины не собирался и не собирается. А поскольку в ближайшей перспективе никаких других способов добиться тех целей, которые ставит перед собой сменяющее друг друга украинское правительство, кроме военной операции, нет; то эта поддержка будет дистанционной. Я думаю, что психологически все готовы к «прибалтизации» проблемы Украины и Крыма в Европе». Никто, естественно, никогда не признает Крым российским, считает Пастухов, но и кричать особенно по этому поводу не будут: все отношения будут развиваться, отодвигая этот вопрос на периферию, и он там будет лежать.