Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение на парламентских выборах. Он объявил, что готов к передаче мандата на формирование нового кабмина оппозиции.

На прошедших недавно парламентских выборах движение «АНО» Бабиша с незначительным перевесом уступило правой коалиции «Вместе». Меж тем президент страны Милош Земан, который по конституции должен поручить кому-то из лидеров партий сформировать правительство, по-прежнему лежит в реанимации Центрального военного госпиталя Праги – по данным СМИ — с печеночной энцефалопатией.