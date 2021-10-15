Суд постановил выплатить более 4 миллионов рублей компенсации врачу Елене Мисюриной. Ее ранее признали виновной в смерти пациента после биопсии, а впоследствии установили, что причинно-следственная связь между процедурой и летальным исходом не доказана (пациент на момент биопсии был тяжело болен). Мисюрина получит почти 4 миллиона 300 тысяч компенсации имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного преследования.