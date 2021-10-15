Институт иммунологии ФМБА подал заявку на регистрацию нового препарата от ковида, «Мир-19». Лекарство в виде порошка предполагается применять только в больницах. Оно основано на РНК, которая помогает организму бороться с заболеванием. В перспективе предполагается выпускать его же в форме спрея для постконтактной профилактики.
2021-10-15T20:33:08+03:00
2021-10-15T20:33:35+03:00
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20:33, 15 октября 2021
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