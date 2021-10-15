Институт иммунологии ФМБА подал заявку на регистрацию нового препарата от ковида, «Мир-19». Лекарство в виде порошка предполагается применять только в больницах. Оно основано на РНК, которая помогает организму бороться с заболеванием. В перспективе предполагается выпускать его же в форме спрея для постконтактной профилактики.