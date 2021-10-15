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20:30, 15 октября 2021

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов юрлицо информагентства «Росбалт» и ООО «Москоу Диджитал Медиа»

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов юрлицо информагентства «Росбалт» и ООО «Москоу Диджитал Медиа». Его учредителями выступают известные как основатели канала «Дождь» (российские власти считают организацию иностранным агентом) Александр Винокуров и Наталья Синдеева. Этой компании принадлежат другие их медиабренды – журнал «Большой город», интернет-издание Slon (впоследствие переименованное в Republic) и другие.
В общей сложности в реестре уже около 90 юридических и физических лиц.


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