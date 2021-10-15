Польский парламент с перевесом в 100 голосов проголосовал за немедленное выдворение нелегальных мигрантов и одобрил строительство стены за 350 млн евро на белорусской границе с датчиками движения. Нарушителям границы также будут запрещать въезд на 1,5-3 года, их ходатайства об убежище, поданные после нелегального въезда рассматривать не будут, если только они не прибыли напрямую из регионов, где их жизни угрожает опасность.

С лета на границе Белоруссии с Польшей и Литвой начался миграционный кризис – в отместку за санкции против своего режима Александр Лукашенко начал пропускать мигрантов с Ближнего Востока через свою территорию.