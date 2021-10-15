Две трети россиян выступают против равноправия для людей с нетрадиционной ориентацией, — выяснил «Левада-центр»

Две трети россиян выступают против равноправия для людей с нетрадиционной ориентацией, — следует из опроса, объявленного иноагентом «Левада-центра». По сравнению с 2019 годом, доля тех, кто не считает ЛГБТ такими же людьми, как и все другие, выросла – с чуть более чем половины до двух третей. Чаще негативное отношение к геям и лесбиянкам встречается у респондентов старших возрастов, в то время как в более младших к ним относятся нейтрально или положительно.