Две трети россиян выступают против равноправия для людей с нетрадиционной ориентацией, — выяснил «Левада-центр»

Две трети россиян выступают против равноправия для людей с нетрадиционной ориентацией, — следует из опроса, объявленного иноагентом «Левада-центра». По сравнению с 2019 годом, доля тех, кто не считает ЛГБТ такими же людьми, как и все другие, выросла – с чуть более чем половины до двух третей. Чаще негативное отношение к геям и лесбиянкам встречается у респондентов старших возрастов, в то время как в более младших к ним относятся нейтрально или положительно.
2021-10-15T20:08:27+03:00
2021-10-15T20:08:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:08, 15 октября 2021
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