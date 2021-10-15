МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз», на котором через два дня должна вернуться на Землю съемочная группа первого в истории художественного фильма в космосе «Вызов» — актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко. Для того чтобы устранить проблему, пришлось включить двигатели российского сегмента станции. Пострадавших нет.
2021-10-15T20:06:52+03:00
2021-10-15T20:06:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 15 октября 2021
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