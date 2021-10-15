В ХМАО завели уголовное дело на выходцев из Чечни, которые пытались линчевать полицейского, передает телеграм-канал Baza. Правоохранитель на своей машине врезался в их автомобиль. Они пытались достать его, утверждая что он пьян. Проверка опьянения у полицейского не зафиксировала. После резонанса в соцсетях в отношении него начали служебную проверку, а на них завели уголовное дело по статье «насилие в отношении представителей власти».
2021-10-15T20:05:12+03:00
2021-10-15T20:05:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2920212-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 15 октября 2021
Загрузка комментариев...