Суд в Крыму приговорил к 12 годам колонии строгого режима 61-летнего украинца по делу о шпионаже

Суд в Крыму приговорил к 12 годам колонии строгого режима 61-летнего украинца Константина Ширинга по делу о шпионаже. Заседание проходило в закрытом режиме. Ширинга признали виновным в том, что он передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну – что за сведения и что за государство, не разглашается. Сам Ширинг утверждает, что его оговорили.