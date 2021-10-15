Суд в Крыму приговорил к 12 годам колонии строгого режима 61-летнего украинца по делу о шпионаже

Суд в Крыму приговорил к 12 годам колонии строгого режима 61-летнего украинца Константина Ширинга по делу о шпионаже. Заседание проходило в закрытом режиме. Ширинга признали виновным в том, что он передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну – что за сведения и что за государство, не разглашается. Сам Ширинг утверждает, что его оговорили.
2021-10-15T20:02:59+03:00
2021-10-15T20:02:59+03:00
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20:02, 15 октября 2021
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