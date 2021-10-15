Одно из самых популярных в мире приложений знакомств Tinder запустило новую функцию – plus one, для тех, кому не с кем сходить на свадьбу. По словам разработчиков, соответствующие запросы в анкетах за последнее время выросли на 45%. Также в компании уверены, что из-за «отложенного спроса», предстоящий сезон свадеб будет самым масштабным за последние 35 лет.
2021-10-15T19:37:08+03:00
2021-10-15T19:37:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:37, 15 октября 2021
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