Одно из самых популярных в мире приложений знакомств Tinder запустило новую функцию – plus one, для тех, кому не с кем сходить на свадьбу. По словам разработчиков, соответствующие запросы в анкетах за последнее время выросли на 45%. Также в компании уверены, что из-за «отложенного спроса», предстоящий сезон свадеб будет самым масштабным за последние 35 лет.