Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с апреля, свидетельствуют данные сайта Coindesk. С начала текущей торговой сессии курс криптовалюты вырос уже почти на 5% и сейчас находится вблизи исторических максимумов.

Параллельно укрепляется и курс российской валюты – на торгах Мосбиржи доллар впервые за полтора года подешевел до менее чем 71 рубля.