Российскую теннисистку Дарью Мишину отстранили по подозрению в допинге, сообщает сайт международной федерации тенниса. Дисквалификация начнется с завтрашнего дня и продлится до выяснения обстоятельств. По данным источника Gazeta.ru в Алма-Ате в допинг-пробе Мишиной нашли тестостерон внешнего происхождения. За спортсменкой оставлено право жаловаться в независимый трибунал, созванный для рассмотрения ее дела.