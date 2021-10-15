Российскую теннисистку Дарью Мишину отстранили по подозрению в допинге, сообщает сайт международной федерации тенниса. Дисквалификация начнется с завтрашнего дня и продлится до выяснения обстоятельств. По данным источника Gazeta.ru в Алма-Ате в допинг-пробе Мишиной нашли тестостерон внешнего происхождения. За спортсменкой оставлено право жаловаться в независимый трибунал, созванный для рассмотрения ее дела.
2021-10-15T19:35:44+03:00
2021-10-15T19:35:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 15 октября 2021
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