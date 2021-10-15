В России появится горячая линия для сообщений о пытках в тюрьмах. Соответствующее предложение ОНК одобрил Минюст. Оно обсуждалось в ходе заседания чиновников с правозащитниками 13-го октября. Контроль за доступом граждан к контактам кол-центра «Линии защиты» в колониях, СИЗО, исправительных центрах возьмут на себя члены региональных ОНК.