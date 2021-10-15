Минобороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента с эсминцем в Японском море. Ему указали на непрофессиональное поведение его соотечественников моряков в заливе Петра Великого.

Эсминец Chafee, по данным Минобороны, пытался нарушить российскую границу около 5 вечера по местному времени.